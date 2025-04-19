Шахтер проиграл Колосу в матче 25-го тура УПЛ, который состоялся 19 апреля 2025 года. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Колос в этой новости на "Футбол 24".

Колос шокировал Шахтер в первом тайме – Ррапая пробил в ближний угол из-за пределов штрафной, застав врасплох Фесюна. А ближе к концу первого тайма Цуриков подрезал головой мяч после навеса Велетня – 0:2! Марлон перед перерывом успел один мяч отыграть, ударом "ножницами" сократив отставание.

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Во второй половине Шахтер сравнял счет, но арбитр после тщательной проверки эпизода на VAR не засчитал взятие ворот после удара Артема Бондаренко. Все из-за офсайда Марлона Гомеса, который как раз и сбросил мяч под удар хавбеку Шахтера. Кевин не реализовал выход один на один, за что Колос наказал соперника: Алефиренко прорвался по правому флангу к штрафной и отдал в центр, где почему-то никто не держал Велетня. Владислав расстрелял ворота Шахтера.

В компенсированное время "горняки" отквитали один мяч, Кевин реализовал пенальти за курьезный фол Пахолюка против Траоре. Вратарь Колоса выпустил мяч из рук и сбил буркинийца, пытаясь вернуть снаряд. Казалось, у Шахтера снова есть шансы, но Колос добил соперника – Велетень прорвался левым флангом в штрафную и так же нашел пасом свободного Боливара в центре – 2:4!