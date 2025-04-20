Появилась инфомация, почему видеоассистенты главного арбитра довольно долгое время проверяли эпизод с голом Бондаренко.

На 59-й минуте игры 25-го тура УПЛ между Шахтером и Колосом, хавбек “горняков” Артем Бондаренко отметился забитым мячом. Однако после проверки гола с помощью VAR, которая длилась почти 10 минут, взятие ворот не засчитали.

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Это было связано с тем, что позицию полузащитника Шахтера Марлона Гомеса проверяли в сравнении сразу с тремя игроками Колоса, а раскраска каждой линии занимает около трех минут, сообщает УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер сенсационно уступил Колосу (2:4) и увеличил отставание от лидера чемпионата – Динамо, до 10-ти очков. "Горняки" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, Колос – 10-й.

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