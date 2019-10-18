Шахтер – Колос: тренера гостей Костышина дисквалифицировали за несколько часов до матча

Главный тренер Колоса Руслан Костышин отсутствовал в технической зоне своей команды в матче против чемпиона Украины.

Наставник Колоса Руслан Костышин во время матча против донецкого Шахтера отсутствовал на тренерском мостике своей команды. Как сообщил комментатор телеканала "Футбол 1" Кирилл Круторогов, тренера гостей дисквалифицировали буквально за несколько часов до начала матча. Причина наказания пока непонятна.

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Напомним, донецкий Шахтер в Харькове на ОСК Металлист принимает Колос из Коваливки. Чемпион Украины после 10 туров занимает первое место чемпионата Украины с 30-ю очками, Колос с 14 баллами идет шестым.

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