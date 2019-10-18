toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - КОЛОС СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Шахтер – Колос: тренера гостей Костышина дисквалифицировали за несколько часов до матча

19:49 148 Читати українською
Шахтер – Колос: тренера гостей Костышина дисквалифицировали за несколько часов до матча
Руслан Костышин / Фото из открытых источников

Главный тренер Колоса Руслан Костышин отсутствовал в технической зоне своей команды в матче против чемпиона Украины.

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

Наставник Колоса Руслан Костышин во время матча против донецкого Шахтера отсутствовал на тренерском мостике своей команды. Как сообщил комментатор телеканала "Футбол 1" Кирилл Круторогов, тренера гостей дисквалифицировали буквально за несколько часов до начала матча. Причина наказания пока непонятна.

Шахтер заинтересован в постоянном сотрудничестве с португальским футболистом-диетологом

Напомним, донецкий Шахтер в Харькове на ОСК Металлист принимает Колос из Коваливки. Чемпион Украины после 10 туров занимает первое место чемпионата Украины с 30-ю очками, Колос с 14 баллами идет шестым.

Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в Харків

blog_ava
Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в Харків
13:00
898
Теги
Шахтер Шахтер Колос Колос Руслан Костышин Руслан Костышин Шахтер - Колос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук