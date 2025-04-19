Шахтер будет принимать Колос в матче 25-го тура УПЛ 2024/25. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер и Колос сыграют сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

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Шахтер сейчас находится на третьем месте с 53 очками, а Колос расположился на 11 строчке с 24 баллами.

Стартовые составы:

Шахтер: Фесюн, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Сухар, Красничи, Гагно, Ррапай, Великан, Сидоров, Третьяков.

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