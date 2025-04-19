Шахтер и Колос встретились в матче 25-го тура УПЛ, который состоялся 19 апреля 2025 года. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтеру необходима была победа, чтобы рассчитывать на чемпионство в этом сезоне. На бумаге соперник у "горняков" достаточно простой – Колос точно не является непобедимым. Шахтер едва не повел уже на 4-й минуте, когда Валерий Бондаренко, прерывая прострел, едва не срезал его в собственные ворота.

Марлон и Кевин имели еще моменты, чтобы вывести "горняков" вперед. Колос начал огрызаться: Красничи замыкал отскок на ближней стойке, однако пробил на трибуны. После этого команды обменялись выстрелами Артема Бондаренко и Ррапая, однако вратари спасали. Легионер Колоса еще и едва не забил после прострела Третьякова с правого фланга.

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А на 26-й минуте албанец таки поразил ворота Фесюна. Ррапай получил мяч у левого угла штрафной и сразу пробил в ближний угол, а вратарь Шахтера не сумел спасти, – 0:1! А на 37-й минуте Колос шокировал Шахтер во второй раз! Получилось очень красиво: Велетень прорвался по левому флангу и навесил, а Цуриков элегантно подсек мяч головой. Арбитры VAR долго просматривали повторы, но все же не нашли причин не засчитывать этот гол – 0:2!

Марлон Гомес еще до перерыва сумел сократить отставание Шахтера. Кевин сделал длинную передачу на дальнюю штангу, где Эгиналдо сбросил головой в центр, а Марлон во вратарской сумел пробить "ножницами" – 1:2! Шахтер во втором тайме ожидаемо больше атаковал и даже забил на 60-й минуте. Затяжная атака "горняков", Судаков пробил с линии штрафной, Марлон умудрился не просто заблокировать выстрел, но и сбросить на Бондаренко, который покатил в угол ворот. Казалось бы, счет 2:2, однако VAR взялся просматривать эпизод. Оказалось, Гомес частично находился в офсайде в момент удара Судакова, а потому взятие ворот пришлось отменять.

Кевин мог спасти Шахтер от поражения, но не смог переиграть Пахолюка после выхода один на один (хотя бразильца догоняли защитники). А на 84-й минуте Колос шокировал Шахтер в третий раз: Алефиренко прорвался в штрафную с правого фланга и отдал в центр на свободного Велетня, который легко поразил ворота "горняков". После этого вспыхнула небольшая стычка – Винисиус Тобиас был не впечатлен эмоциональным празднованием.

Арбитр добавил аж 13 минут, и Шахтер получил прекрасную возможность отыграться: Пахолюк выпустил мяч из рук и сбил Траоре, когда пытался его поймать снова. Кевин реализовал 11-метровый – 2:3! Но Колос поймал "горняков" на контратаке, теперь Велетень точным пасом нашел свободного Боливара в центре, который забил четвертый мяч в ворота Фесюна. Попытки Шахтера на финальный штурм успехом не увенчались – поражение 2:4!

Таким образом, Шахтер фактически потерял все шансы на чемпионство – отставание от Динамо составляет 10 очков. Правда, Александрия до сих пор в гонке – подопечные Ротаня на втором месте и имеют на 6 баллов меньше "бело-синих".

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