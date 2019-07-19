Шахтер – Колос: онлайн-трансляция контрольного матча

Шахтер и Колос встречаются в товарищеском матче. Ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Колос начнется в 18:00. Этот поединок станет для "горняков" первым после возвращения с тренировочных сборов в Австрии, где подопечные Луиша Каштру провели 5 спаррингов, 3 из которых закончились победой дончан, один ничьей и еще один поражением.

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Прямая онлайн-видеотрансляция отчетного поединка против Колоса доступна на официальном сайте Шахтера.