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Шахтер – Колос: онлайн-трансляция контрольного матча

17:59 501 Читати українською
Шахтер – Колос: онлайн-трансляция контрольного матча
Шахтер – Колос: онлайн-трансляция матча 19.07.2019

Шахтер и Колос встречаются в товарищеском матче. Ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Колос начнется в 18:00. Этот поединок станет для "горняков" первым после возвращения с тренировочных сборов в Австрии, где подопечные Луиша Каштру провели 5 спаррингов, 3 из которых закончились победой дончан, один ничьей и еще один поражением.

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Прямая онлайн-видеотрансляция отчетного поединка против Колоса доступна на официальном сайте Шахтера.

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