"В чем секрет успеха Руслана Костышина в матчах с Шахтером? В настрое команды, в командной работе. Потому что с приходом всегда говорилось за единство, за команду, за то, чтобы работать командой, не в одиночку. Это говорится каждый день. Это вбивается в умы – и они ментально меняются.

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Как сегодня настраивали команду? Я дал слово Сергею Санычу Простимкину (администратор Колоса – прим.), он говорил мотивационную речь. Что-то похожее, как Артета кому-то там давал. Сработало. Почему Колос почти не атаковал в первой половине первого тайма? Что-то я не понял. Мы же в 1-м тайме 2 гола забили.

15 минут, да. Даже не 15 – может, 10 переживали. Разницу делал Кевин, а у нас тоже там играл футболист, который давно не играл, и у него не было игровой практики, мы рисковали. Поэтому он сначала принимал неправильные решения, и с этого фланга была всегда угроза. Замена Валерия Бондаренко? Это вынужденная замена, потому что Валера, судя по системе травмы, до конца сезона выбыл", – поделился Костышин в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Колос совершил главную сенсацию тура, победив Шахтер (4:2). Это поражение "горняков" фактически поставило крест на чемпионских амбициях.

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