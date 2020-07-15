Шахтер – Колос: Каштру оценил выступление полумолодежного состава "горняков"

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями от матча 31-го тура УПЛ против Колоса (2:0).

"Доволен всем чемпионатом. У команды был компромисс с работой. В матчах могут быть разные моменты. Но игроки всегда стараются выполнить установку на матч. Понимают игру в атаке и обороне. Меня радует, что есть понимание.

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Это была сложная работа. Если посмотреть в таблицу – можно подумать, что было легко. Но нам ничего не дарилось. Мы были профессионалами. Сегодня эта игра – отражение того, что мы делали в течение сезона. Команда отдалась работе. Меня это радует. Мы всех уважаем.

В нашей команде нет лидеров и слабых. Есть только игроки как часть Шахтера, я не провожу границу. Мы не должны говорить индивидуально об игроках. Шахтер – это семья. Команда с большой буквы. Мы решили, и в последние 30 минут мы провели 5 замен.

Капитанская повязка у Трубина? Он начинал в академии работать 8-9 лет. Он вырос в клубе, развивается с каждым днем. Он боролся и старался, заработал свое место в команде. Он стал сегодня капитаном благодаря своей работе. Вакула? Травма в районе колена. Завтра оценим ситуацию", – отметил Каштру в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Шахтер уверенно обыграл Колос (2:0) в поединке 31-го тура, который не имел никакого турнирного значения для "горняков".

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