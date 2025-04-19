Дончане с шесть туров до конца отстают от Динамо на десять очков, но сегодня разрыв можно сократить обратно до семи. Кажется, что шансов на чемпионство нет – впрочем, в следующем туре состоится Классическое, где дистанция может сократиться до четырех. А еще у киевлян есть матч с Полесьем.

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Конечно, даже при таком раскладе поверить в чемпионство "горняков" трудно, но у "горняков" есть еще и задача прорваться на вторую позицию. Александрия оторвалась уже на четыре зачетных балла, поэтому Шахтеру надо бить Колос. Осечка может стоить слишком дорого.

Вот только в 2025 году не было ни одного матча, в котором бы к "горнякам" не возникало вопросов. Даже в 40-минутной доигровке с Кривбассом были проблемы. Коллектив выдал мощный старт, забив гол и создав несколько моментов, однако в последние 15 минут криворожане заработали пенальти, отыграли один мяч и создали несколько голевых возможностей. Да и разгром ЛНЗ произошел благодаря ударному первому тайму, а вот после перерыва Шахтер откровенно разрывали в переходных фазах.

Соперники уровня Колоса тоже достойно держались. Оболонь до 89-й минуты уступала минимально, а Левый Берег со своим "автобусом" держался час. Ковалевцы же сочетают в себе как относительно крепкий оборонительный блок, так и сильные контратаки. Словом, надеяться на легкую прогулку "горняки" не должны.

Хотя понять силу нынешних ковалевцев непросто. Под руководством Руслана Костышина удалось провести только три полноценных матча (перед ЛНЗ было мало времени) – на этом отрезке команда разгромила Зарю, проиграла Руху без моментов и разбила Левый Берег. В глаза бросается хорошее использование флангов, увеличение доли кроссов и стандарты, а также упрощение игры в обороне.

Положительный результат было добыть в довольно открытых матчах, когда удавалось размениваться контратаками. Можно было бы отметить всего один пропущенный гол, но это скорее случайность – у Зари случилось какое-то локальное головокружение, а Рух с Левым Берегом в принципе создают немного. Но моменты у них были.

Колос защищается скорее количеством, чем качеством, но насыщенность игроками на последней трети может стать проблемой для Шахтера. Как показал опыт поединков с Оболонью, Вересом, ЛБ и Александрией, взлом организованных блоков в позиционном наступлении остается проблемой "горняков" – именно этот факт вместе с общей нестабильностью создал "минус 10" от Динамо.

Тем не менее, в последнее время подопечные Марино Пушича создавали немало моментов и много забивали – либо дожимая более слабого оппонента на классе, либо шокируя его со старта. Именно поэтому никто особо и не верит в сегодняшнюю потерю очков.

Кадровая ситуация

Травмированные: Крыськив (под вопросом), Конопля, Ризнык

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Колос

Шахтер: Фесюн – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Марлон – Педриньо, Бондаренко, Судаков, Кевин – Эгиналду

Колос: Пахолюк – Козик, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко – Третьяков, Ореховский, Ррапай, Великан – Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера, тотал меньше 2,5

Нынешний Шахтер имеет столько уязвимостей, что сенсацию можно прогнозировать даже в поединке с любителями. Впрочем, игнорировать очевидные игровые преимущества донетчан над ковалевцами тоже неправильно. Так же неправильно забывать и о хорошей результативности в последних турах – в частности, в матчах против соперников уровня Колоса.

Подопечные Руслана Костышина выглядят неплохо, но не более того. Даже с Левым Берегом "хлеборобы" имели достаточно проблем – Шахтер должен ими воспользоваться. Впрочем, разгромного счета не ожидаем, ведь пространства у дончан сегодня будет немного.