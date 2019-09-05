Шахтер – Колос – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сегодня в Святошино "горняки" провели контрольный поединок с Колосом.

Контрольный матч

Шахтер – Колос – 1:1

Голы: Муравский, 85 – Лысенко, 52

На 42-й минуте Тете не реализовал пенальти

Удаление: Семенихин, 54

Впервые на поле в футболке Шахтера вышел Евгений Коноплянка. На 38-й минуте после его передачи мог забить Андрей Борячук, а чуть позже Тете не реализовал пенальти.

Коноплянка выполнил поставленную задачу на матч, – Каштру

После перерыва Владимир Лысенко со стандарта вывел Колос вперед. "Оранжево-черные" сравняли счет в конце матча, когда Назарий Муравский оказался самым расторопным в чужой штрафной при подаче углового.