Шахтер – Колос – 1:1 – видео голов и обзор матча

Лига Европы — 18:50 190
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Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы – Шапаренко и Миколенко вне списка
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Месси, Роналду, Неймар и Ко: ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную годаМир — 17:35 75
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Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчяОвертайм — 16:00 801
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Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020Евро-2020 — 15:31 297
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