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Шахтер – Карпаты: Хочолава рискует пропустить матч УПЛ

22:02 19 Читати українською
Шахтер – Карпаты: Хочолава рискует пропустить матч УПЛ
Тренировка "горняков" / ФК Шахтер

"Горняки" провели открытую тренировку перед поединком 21-го тура УПЛ против Карпат.

 

Донецкий клуб продолжает подготовку к матчу чемпионата Украины против львовских Карпат, сообщает пресс-служба "горняков".

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Отмечается, что защитник команды Давид Хочалава тренируется по индивидуальной программе, хотя о его травме не сообщается. К слову, грузинский защитник отыграл все 90 минут в прошлом матче Шахтера против Черноморца (1:0).

В текущем сезоне Хочолава сыграл 21 матч и забил 1 гол. Напомним, Шахтер в родных стенах принимает Карпаты в рамках 21-го тура УПЛ. Матч сыграют 10 марта в 17 часов.

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Шахтер Шахтер Давид Хочолава Давид Хочолава Шахтер - Карпаты
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