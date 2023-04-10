"Против Металлиста действительно получилась очень тяжелая игра. Возможно, где-то поле не позволяло нам играть в тот футбол, в который мы хотим. Также понимаем, что Шахтер – это такой раздражитель для всех команд: в матчах с нами каждый соперник имеет невероятно большую мотивацию отобрать у нас очки, потому сейчас проходных игр не осталось.

Шахтер – Металлист – видео красивого гола Бондаренко и обзор матча

Полагаю, результат закономерен и наша победа заслужена. Да, заставили немного понервничать наших болельщиков, но следует понимать, что бывают и такие матчи, где победы не даются просто. Есть только один вариант – больше тренироваться и иметь более высокий уровень концентрации. Надеюсь, тогда все будет хорошо с реализацией голевых моментов.

Конечно же, все понимают, какая ответственность и что впереди нас ждут 11 финалов. Идем шаг за шагом, от матча к матчу – все в наших руках и ногах", – цитирует Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Шахтер дожал Металлист и оторвался на вершине УПЛ – подвиги кипера не помогли харьковчанам прервать ужас.