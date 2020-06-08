Шахтер – это Феррари, а Марлос – обновленный форсированный двигатель, – эксперт

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели рассказал, почему Десне не удалось отобрать очки у Шахтера в матче 25-го тура чемпионата Украины.

"Им (Десне – прим.) очень нужны были очки. В глубине души они мечтали взять хотя бы один балл, понимая, что у Шахтера не будет достаточного мотивации.

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Они строили игру на быстрых контратаках и быстрых выходах из обороны. Что-то получалось, в каких-то моментах не повезло, но команда стремится играть на равных с донецким Шахтером и киевским Динамо. Это заслуживает большого уважения. В целом, прогресс команды очевиден.

В этой игре Шахтер был сильнее. Шахтер сегодня – это Феррари, а Марлос – обновленный форсированный двигатель. Марлос стал богом отбора. Посмотрите, сколько он осуществлял отборов в играх против Динамо и Десны. Это потрясающий результат", – сказал Метревели в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в матче 25-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский одолел Десну со счетом 3:2, дублем отметился Марлос.

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