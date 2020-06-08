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Шахтер – это Феррари, а Марлос – обновленный форсированный двигатель, – эксперт

17:44 27 Читати українською
Шахтер – это Феррари, а Марлос – обновленный форсированный двигатель, – эксперт
Марлос / ФК Шахтер

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели рассказал, почему Десне не удалось отобрать очки у Шахтера в матче 25-го тура чемпионата Украины.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Филипп Будковский 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Филипп Будковский

"Им (Десне – прим.) очень нужны были очки. В глубине души они мечтали взять хотя бы один балл, понимая, что у Шахтера не будет достаточного мотивации.

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Они строили игру на быстрых контратаках и быстрых выходах из обороны. Что-то получалось, в каких-то моментах не повезло, но команда стремится играть на равных с донецким Шахтером и киевским Динамо. Это заслуживает большого уважения. В целом, прогресс команды очевиден.

В этой игре Шахтер был сильнее. Шахтер сегодня – это Феррари, а Марлос – обновленный форсированный двигатель. Марлос стал богом отбора. Посмотрите, сколько он осуществлял отборов в играх против Динамо и Десны. Это потрясающий результат", – сказал Метревели в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в матче 25-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский одолел Десну со счетом 3:2, дублем отметился Марлос.

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Михаил Метревели Шахтер - Десна Марлос Марлос Шахтер Шахтер Десна Десна Видеоновости
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