Шахтер – Янг Бойз: УЕФА сделал очевидный выбор лучшего игрока матча ЛЧ
6 ноября 23:05 - Читати українською
УЕФА было не слишком сложно определить лучшего участника поединка Шахтер – Янг Бойз в рамках 4-го тура ЛЧ (2:1).
завершено
31’ Александр Зубков
41’ Георгий Судаков
Кастриот Имери 27’
27’ Кастриот Имери
31’ Александр Зубков
41’ Георгий Судаков
Награду ожидаемо забрал Георгий Судаков, информирует пресс-служба УЕФА.
Шахтер – Янг Бойз – 2:1 – видео голов и обзор матча
Полузащитник Шахтера ассистировал Зубкову и забил сам, что стало решающим для победы 2:1. Она стала первой для "горняков" в революционном розыгрыше Лиги чемпионов. В предыдущих трех турах команда Пушича не могла даже забить и набрала всего одно очко благодаря нулевой ничьей с Болоньей.
Напомним, следующим соперником Шахтера в ЛЧ станет ПСВ. Матч в Эйндховене запланирован на 27 ноября.
Шахтер одержал первую победу в ЛЧ, одолев Янг Бойз – шоу Судакова и Кевина после ляпа в обороне, топ-матч Бондаря
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter