УЕФА было не слишком сложно определить лучшего участника поединка Шахтер – Янг Бойз в рамках 4-го тура ЛЧ (2:1).

Награду ожидаемо забрал Георгий Судаков, информирует пресс-служба УЕФА.

Шахтер – Янг Бойз – 2:1 – видео голов и обзор матча

Полузащитник Шахтера ассистировал Зубкову и забил сам, что стало решающим для победы 2:1. Она стала первой для "горняков" в революционном розыгрыше Лиги чемпионов. В предыдущих трех турах команда Пушича не могла даже забить и набрала всего одно очко благодаря нулевой ничьей с Болоньей.

Напомним, следующим соперником Шахтера в ЛЧ станет ПСВ. Матч в Эйндховене запланирован на 27 ноября.

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