"Это важнейшая победа. Двигаемся дальше. Плюс три очка – сверхважные для нас в этот момент. И у нас еще есть четыре игры, поэтому сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий этап.

Шахтер – Янг Бойз – 2:1 – видео голов и обзор матча

Награда лучшему игроку матча? Это уже вторая награда. Я, наверное, в первую очередь горжусь собой, потому что это детская мечта – выигрывать награду MVP в Лиге чемпионов. Но самое главное, что выиграла команда – для меня это позитивнее.

Да, конечно, и трогательно, и приятно, когда получаешь награду. Наверное, это сверхважно сейчас для меня, потому что в последнее время столкнулся с какой-то критикой от наших экспертов, поэтому эти достижения придают мне уверенности в будущем.

Шансы Шахтера в евросезоне? Очень тяжело говорить о каких-то шансах – Впереди невероятно сложные соперники. Мы будем делать все возможное, играть в свой футбол, а там уже результат покажет", – поделился Судаков в комментарии пресс-службе Шахтера.

Добавим, что именно Георгий стал лучшим игроком матча Шахтер – Янг Бойз, оформив гол+ассист.

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