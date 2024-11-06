Шахтер принимает Янг Бойз в рамках 4-го раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Янг Бойз состоится сегодня, 6 ноября 2024 года. Команды выйдут на газон Фелтинс-Арены в Гельзенкирхене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфельда прозвучит в 19:45.

Шахтер – Янг Бойз: анонс матча Лиги чемпионов: анонс матча Лиги чемпионов

Где смотреть Шахтер – Янг Бойз? Матч покажет в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность".

Шахтер – Янг Бойз: стартовые составы: стартовые составы

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив – Зубков, Судаков, Кевин – Эгиналду

Янг Бойз: Келлер – Блюм, Лаупер, Бенито, Атекаме – Ньяссе, Угринич – Малес, Колли, Имери – Ганвула