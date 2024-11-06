Шахтер обыграл Янг Бойз (2:1) в рамках 4-го раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

В поисках голов

Стартовали, как и положено командам, которые в этой Лиге чемпионов еще не побеждали и даже не забивали. Живо, с акцентом на атаку, с быстрыми переходами – мяч вообще не застревал в центре поля. Первый удар был за швейцарцами, Ганвула в контратаке мощно направил мяч рядом с ближней стойкой.

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Шахтер же уверенно так поджимал, Судаков с бразильцами пытались плести кружева вокруг чужой штрафной. На 9 минуте мяч даже побывал в воротах гостей. "Горняки" нанесли несколько ударов, после попытки Бондаренко Келлер совершил классный сейв, отбив прямо на ногу Кевину. Тот и добил, но гол не засчитали из-за офсайда в предыдущей фазе атаки.

Через пять минут можно было легально открывать счет. Эгиналдо обыгрался с Зубковым, вывалился на свидание с кипером и пробил прямо в него. Очень плохое завершение эпизода. Впоследствии была очередь Александра пробивать, позиция менее очевидная, и мяч прошел мимо ворот.

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Один пропускаем – два забиваем

При контроле дончан Янг Бойз мог рассчитывать только на контратаки. Или на ошибки... Бондарь с Бондаренко никак не могли перевести мяч выше. Дождались, когда Артема накрыли со спины. Ниассе перехватил и отдал Эмери, Кастриот подработал и хитро пробил между ног Валерия – для Ризныка задача оказалась слишком сложной.

Нелогичный пропущенный мяч не смутил Шахтер. Тот и дальше продолжил острее атаковать, и очень быстро сравнял счет. Кевин с Судаковым организовали прорыв слева. Георгий вошел в штрафную и прострелил вдоль вратарской. Там открылся Зубков, который замкнул в пустые ворота. Следует заметить, что в тот момент Янг Бойз находился в меньшинстве, потому что Бенито получил травму, а замену провести еще не успели.

Однако не следует преуменьшать заслугу "дончан". Когда 11-й игрок появился на поле, ничего глобально не изменилось, и совсем скоро Шахтер уже был впереди. Герои все те же – Судаков эффектно обыгрался с Кевином (теперь уже в центре), убрал еще парочку оппонентов и пробил с линии штрафной. Настолько точно направил мяч в дальний угол, что голкипер не смог до него дотянуться.

До перерыва команды могли еще обменяться голами. Очередная контратака на ворота Ризныка завершилась ударом Ганвула после навеса Блума. Форвард и на этот раз направил мяч мимо цели. Отдал должок швейцарцам Бондаренко, который тоже неточно пробил после навеса со стандарта.

Нервные качели

Вторая половина началась атаками Шахтера и "игрой с огнем" Закари Атекаме. Защитник Янг Бойз имел желтую карточку и дважды сфолил так, что более принципиальный рефери, чем израильтянин Орель Гринфельд, то швейцарец очень быстро вернулся бы обратно в раздевалку.

Впрочем, Шахтеру не нужно было такой помощи, и в равных составах он доминировал. Снова неплохо выводили на ворота Эгиналду, тот упал в штрафной (без пенальти). Далее двойной момент был у Бондаренко – в первом он не смог укротить мяч, а второй завершил ударом выше ворот из выгодной позиции.

Когда таймер отсчитал час, темп игры заметно просел. Шахтер перестал форсировать события. Впереди оставалось лишь атакующее трио, остальные располагались компактно. Однако и в такой ситуации "горняки" умудрились пропустить выпад соперника. Лишь в последний момент Бондарь прервал передачу на Ганвула. При чем, прервал так, что Ризныку пришлось поработать, чтобы избежать автогола.

Словом, идея о том, чтобы начать просто отбиваться, не сулила ничего хорошего. Значительно лучше было, когда Шахтер атаковал – тогда Янг Бойз прижимался к своим воротам, оставляя сверху только одного игрока, и то не всегда. Из этого давления "горняки" должны были бы забить еще хоть один гол. Но ни Сикан не ждал прострела от Зубкова, ни Эгиналду не смог прицельно пробить головой.

А вот третий мяч был бы очень кстати, потому что соперник не отказывался от идеи зацепить хотя бы очко. Опять неуверенная игра центрбеков едва не подарила момент Ганвулу – с большими проблемами удалось накрыть. На 81 минуте вообще пожар возник. Монтейро раскрутил нескольких игроков Шахтера и прострелил. И снова Бондарь погасил пожар, да еще и контратаку едва не удалось разогнать.

На последних минутах "горняки" перешли к игре в контроль ближе к чужим воротам. Остроты не создавали, просто старались играть без потерь. Такое ожидание финального свистка работало лучше, чем низкий блок. Даже был шанс забить третий, если бы Сикан не так хило замыкал подачу с углового.

В итоге, Шахтер удержал первую победу в обновленной Лиге чемпионов, правда, подняться в зону плейоф подняться не удалось из-за плохой разницы мячей. Янг Бойз остается на предпоследнем месте.

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