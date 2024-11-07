"Это лучший матч Шахтера в этой Лиге чемпионов? Да, я склонен считать, что мы сегодня действительно продемонстрировали футбол невероятного качества. Самое главное – мы добыли 3 очка. Мы ежедневно работали ради этого результата.

Мы играли против действительно достойного оппонента, у которого достаточно квалифицированных игроков, достаточно опытных еврокубковых бойцов. Мы сумели продемонстрировать великолепную игру и получить результат. Будем работать и в дальнейшем, чтобы приумножить все наши достижения.

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Кого выделю из одноклубников? Когда речь идет о добытом результате, важно отметить всю команду. Сегодня мы продемонстрировали невероятно слаженную игру и работали как единый механизм. Если все же прибегать к персоналиям, то я бы безусловно хотел отметить Жору Судакова – невероятного выполнения гол и очень много работы на команду. По моему мнению, сегодня он – игрок матча.

Что почувствовали, когда пропустили? Пропускать всегда неприятно, особенно когда мы действительно демонстрировали хорошую игру, однако иногда погрешности на футбольном поле случаются. Это нормально, это часть игры. Самое важное, что мы сумели перевернуть игру. Пропущенный гол никак не повлиял на наше настроение, после него мы начали даже с большей отдачей бороться за нужный результат. Этот гол нас взбодрил, чтобы перевернуть игру в нашу пользу.

Последние 10 минут были самыми тяжелыми? Да, безусловно. Последние 10 минут были довольно сложными. Большинство наших игроков уже были уставшими в тот момент, но мы продолжали бороться до последней минуты, до финального свистка. Слава богу, нам удалось добыть этот результат и наши старания не были напрасными.

Наставления Пушича в перерыве? Важнейшим указанием, которое нам дал Марино в перерыве, было то, чтобы мы продолжали гнуть нашу линию и не ориентировались на счет, который на тот момент был в нашу пользу, чтобы мы продолжали атаковать и нацеливались на третий забитый гол. Это действительно очень ценное указание – мы продолжили предлагать сопернику свою стилистику игры и свое видение. Сегодня это сработало в нашу пользу", – поделился Педро Энрике в послематчевом комментарии, передает "Футбол 24".

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