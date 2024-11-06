"Думаю, что "горняки" возьмут реванш у швейцарского клуба за неудачу в Лиге чемпионов 2016-2017 годов, когда дома победили – 2:0, в гостях уступили с таким же счетом и ошиблись в послематчевой серии пенальти – 2:4. Склоняюсь к тому, что Шахтер возьмет верх – 2:1.

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Поскольку на таком уровне следует учитывать каждую мелочь, то, как по мне, дончанам может пригодиться то, что Янг Бойз домашние матчи проводит на синтетике, а сегодня будет играть на травяном газоне. Для адаптации нужно определенное время. В конце концов, и уровень подготовки игроков Шахтера несколько выше, чем у соперника. Только надо дорожить каждым голевым моментом у ворот гостей", – сказал Шелаев в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч Шахтер – Янг Бойз состоится уже сегодня, 6 ноября, в Германии на стадионе Фелтинс-Арена в Гельзенкирхене. Начало встречи в 19:45.

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