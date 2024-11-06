Шахтер обыграл Янг Бойз (2:1) в рамках 4-го раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Обе команды до этого матча не забивали голов в Лиге чемпионов, но смогли это сделать сегодня. Первыми пропустили украинцы. Артем Бондаренко привез опрометчивым пасом, Ризнык не смог среагировать – соперник поймал на противоходе.

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"Горняки" оправились довольно быстро. Через 4 минуты Кевин бросил в разрез, Судаков покатил Зубкову фактически на пустые ворота. А уже на 41 минуте после многоходовой комбинации Георгий отличился и сам. Во втором тайме Шахтер и Янг Бойз создали немало моментов, но больше голов не было.