"Безусловно, что у "горняков" остался осадок от августовского матча в полуфинале Лиги Европы. Все-таки, счет 0:5 – болезненный. Однако сейчас нужно решать другие вопросы. Футболисты Шахтера не должны думать о мести. Сейчас важно просто добыть положительный результат.

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Думаю, наставник должен изменить состав. Но опытные исполнители появятся в стартовом составе в поединке с Интером.

Трудно что-то предсказать. Матч будет очень сложным для "горняков", но, опять же, очень хочется, чтобы победное шествие Шахтера в Лиге чемпионов продолжилось. Меня устроит счет и 1:0, и 2:1", – сказал Воробей для bookmaker-ratings.

Поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Интер состоится сегодня, 27 октября, начало матча в 19:55.

Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов