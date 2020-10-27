Поединок Шахтера и Интера станет дебютным в роли комментатора для Виктора Вацко после его возвращения на телеканалы "Футбол"

Как известно, сегодня, 27 октября Шахтер сыграет против Интера в матче второго тура Лиги чемпионов, начало матча в 19:55.

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Поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1, а комментатором станет Виктор Вацко, сообщил Иван Гресько в своем Facebook. Это будет первый матч Вацко после возвращения на каналы "Футбол" в роли комментатора.

Напомним, Виктор покинул телеканалы летом 2019-го, сосредоточившись на своем Youtube-канале Вацко Live. Он работал на "Футболах" с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й, однако вчера вернулся к деятельности на телевидении.

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