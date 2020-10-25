Матч группового этапа самого престижного европейского турнира между украинской и итальянской командами рассудят болгарские арбитры.

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов между командами Луиша Каштру и Антонио Конте будет обслуживать бригада арбитров из Болгарии во главе с 34-летним Георгием Кабаковым.

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Как информирует официальный сайт УЕФА, на линиях ему будут помогать Мартин Маргаритов и Деян Валков. Резервным арбитром будет Волен Чинков. За VAR будут ответственны рефери из Германии – Феликс Цвайер и его помощник Марко Ахмюллер.

К слову, встреча Георгия Кабакова с украинской командой состоится впервые – ранее болгарин не обслуживал матчи с участием наших команд.

Напомним, поединок между Шахтером и Интером состоится уже в ближайший вторник, 27 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55. В параллельном матче группы В менхенгладбахская Боруссия будет принимать мадридский Реал.

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