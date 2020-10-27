"Мне кажется, что не 200, а тысячу процентов оставили сегодня на поле. Меньше недели назад был матч с Реалом. Ребята немного устали, но все были сплочены, собранны и хорошо провели матч. Очень хорошо, что сыграли на ноль. Сейчас нужно восстановиться и двигаться дальше.

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Если сыграли на ноль, то план в защите сработал. Самый опасный момент – в середине первого тайма был отрезок, когда Интер начал давить, трудно было, постоянные забросы. Но мы справились с этим.

Выходили из защиты через длинные передачи, потому что соперник прессинговал. Помним, что у них хороший прессинг еще с полуфинала ЛЕ. Когда была возможность, мы начинали низом, но трудно было выходить через короткие и средние пасы.

Не думаю, что ничья – это наш возможный максимум. Всегда есть куда расти и к чему стремиться. Каждый в команде знает, что он может больше, лучше, что будет прогрессировать, но сегодня ничья.

Что матч с Реалом, что этот – оба тяжелые. Но с испанцами было легче выходить из обороны, поэтому сегодня мне было труднее.

Конечно, такие матчи надолго остаются в памяти. Это лучший турнир, где ты играешь с лучшими игроками и командами. После таких матчей ты прогрессируешь. Чем больше их будет, тем лучше для каждого", – рассказал Трубин в эфире ТК Футбол.

После двух туров группового этапа ЛЧ Шахтер лидирует в своем квартете с 4-мя очками. Следующий поединок подопечные Каштру проведут против Боруссии М 3 ноября.

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