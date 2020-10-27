Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру во второй раз подряд в рамках главного еврокубка выпустил основу, в которой семь исполнителей попадают в категорию U-21.

"Оранжево-черные" стали вторым клубом в истории ЛЧ, выставившим в двух матчах подряд в старте семь игроков до 21 года включительно, сообщает Opta Sports.

Шахтер – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Каштру, в частности, выпустил в основе Трубина (19 лет), Додо (21), Бондаря (21), Корниенко (21), Маркоса Антонио (20), Тете (20) и Соломона (21). Все эти исполнители сыграли с первых минут и в Мадриде против Реала неделю назад. В 1993 году подобное достижение установил московский ЦСКА.

Напомним, что "горняки" после удивительной победы над "сливочными" возглавляют группу B (3 пункта). В свою очередь миланский Интер делит второе-третье места с Боруссией М (у обоих – по 1 баллу).

Роналду мріє про битву з Мессі, великі надії Зінченка, Шахтар не залишив Реалу права на помилку – вершки 2 туру ЛЧ