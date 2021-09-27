Шахтер – Интер: сразу две звезды "нерадзурри" возобновились и готовы к выезду в Киев
10:35 - Читати українською
Хорошие новости из лазарета получил наставник Интера Симоне Индзаги перед поединком с Шахтером.
Полузащитник Интера Артуро Видаль залечил повреждение и скорее всего полетит с действующим чемпионом Италии в Киев на матч Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает FC Inter News.
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Похожая ситуация и с Карлосом Хоакином Корреа, который уже тренируется в общей группе миланской команды.
Напомним, встреча "горняков" и Интера состоится 28 сентября на НСК Олимпийский, начало в 19:45. В первом матче группового этапа итальянцы дома минимально уступили Реалу (0:1).
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