Хорошие новости из лазарета получил наставник Интера Симоне Индзаги перед поединком с Шахтером.

Полузащитник Интера Артуро Видаль залечил повреждение и скорее всего полетит с действующим чемпионом Италии в Киев на матч Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает FC Inter News.

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Похожая ситуация и с Карлосом Хоакином Корреа, который уже тренируется в общей группе миланской команды.

Напомним, встреча "горняков" и Интера состоится 28 сентября на НСК Олимпийский, начало в 19:45. В первом матче группового этапа итальянцы дома минимально уступили Реалу (0:1).

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