"Действительно, Интер сильно изменился. Уверен, что они стали сильнее по сравнению с прошлым годом.

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Отличная команда, яркие футболисты и крутой тренер. Ожидаю, что для нас это испытание будет сложным. Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы победить в этом матче", – заявил вингер в комментарии Sport Arena.

К слову, матч Шахтер – Интер состоится во вторник, 28 сентября. Начало поединка в 19:45.

Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов