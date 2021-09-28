Шахтер – Интер: Соломон заметил качественные изменения "нерадзурри" за год
13:48 - Читати українською
Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон поделился ожиданиями накануне поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера.
"Действительно, Интер сильно изменился. Уверен, что они стали сильнее по сравнению с прошлым годом.
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Отличная команда, яркие футболисты и крутой тренер. Ожидаю, что для нас это испытание будет сложным. Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы победить в этом матче", – заявил вингер в комментарии Sport Arena.
К слову, матч Шахтер – Интер состоится во вторник, 28 сентября. Начало поединка в 19:45.
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