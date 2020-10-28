"Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать сообща и приложить максимум усилий", – приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч против "нерадзурри" завершился нулевой ничьей. Благодаря набранному баллу Шахтер стал лидером группы B. В активе донетчан теперь 4 очка.

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