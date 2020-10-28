Шахтер – Интер: Соломон объяснил свою роль в поединке с миланцами
Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон поделился секретом успешного итога противостояния с миланским Интером в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.
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Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать сообща и приложить максимум усилий", – приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч против "нерадзурри" завершился нулевой ничьей. Благодаря набранному баллу Шахтер стал лидером группы B. В активе донетчан теперь 4 очка.
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