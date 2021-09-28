Защитник Интера Милан Шкриняр поделился впечатлениями от поединка с Шахтером в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

"Мы хотели победить и были близки к этому. Но у них тоже были возможности. Немного разочарованы результатом, очень хотели получить эти 3 очка.

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В любом случае, поздравляю всю команду с хорошей игрой в обороне, хотя и могли сделать больше в наступательной фазе", – сказал Милан Шкриняр.

Напомним, Шахтеру и Интеру не удалось выявить сильнейшего в матче второго тура ЛЧ. Команды расписали ничью (0:0) и завоевали свои первые очки в Лиге чемпионов.

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