"Интер – очень сильная команда, чемпион Италии. В этом сезоне они даже сильнее, чем в прошлом. Шахтер всегда старается показать хороший футбол. Мы будем готовы ко всему. Это сложный соперник, но мы начали новый цикл и хотим достойно выступать в Лиге чемпионов, создавать проблемы каждому. Работы у нас много. Возможно, будем больше защищаться, возможно, нет. Это будет зависеть от обстоятельств.

Шахтер – Интер: пресс-конференция Симоне Индзаги – о работе Де Дзерби в Украине и своем голе в ворота "горняков"

Они потеряли Хакими и Лукаку, но на смену пришли очень сильные игроки. Также потеряли одного из лучших тренеров в Италии, но Симоне Индзаги – тоже хороший тренер. Интер уверен в себе после чемпионства. Победы придают уверенности в правильности выбранного пути. Морально Интер сейчас крепче и убедительнее.

Болей, переживай настоящие эмоции во время Лиги чемпионов вместе с друзьями и любимой Żubrówka! Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

Я много играл против Симоне Индзаги. Где-то больше везло ему, где-то – мне. Я его очень уважаю. Я не чувствую давления, иначе не смог бы работать. Я понимаю, что есть высокие ожидания. Конечно, я горжусь тем, что я представляю Италию в Украине. Завтра важный матч с Интером, но на выходных не менее ответственный поединок против Динамо, ведь мы должны вернуться на вершину в Украине.

Победа Усика? Я не спортивный человек. Я люблю только футбол, я болен футболом. Поговорите об этом с игроками.

Обе команды проиграли первый матч, но это были разные поражения, ведь Интер проиграл Реалу, а мы – Шерифу. Это разные реальности. Я посмотрел почти все матчи Интера в сезоне, в частности с Аталантой. Очень хороший интенсивный матч. Не думаю, что завтра у них будет другое отношение. Я не знаю, как они будут играть, но на таком уровне мы должны быть готовы ко всему.

Даже если мы сделаем все – не факт, что выиграем. Я говорю, что Интер сильнее. Но все думали, что Шахтер сильнее Шерифа... Это футбол, здесь возможно все. Каждый матч начинается с 0:0. Главное – футболисты должны получать удовольствие от игры. Только так они смогут выложиться на максимум", – сказал Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Шахтер разгромил Верес после тяжелого первого тайма – Де Дзерби перед Лигой чемпионов дал шанс украинской молодежи