"Я очень хорошо помню матч против Шахтера, в котором я 21 год назад забил гол. К сожалению, для всех это было давно. Думаю, что Шахтер достиг значительных успехов, два года назад они вышли в полуфинал Лиги Европы, они очень выросли. Шахтер является амбициозным и хочет создать нам проблемы.

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Несмотря на поражение от Реала в первом матче группы, поединок с Шахтером не будет для нас решающим. Однако игра очень важна, ведь Шахтер – это очень хорошая команда. В ней много индивидуальностей, которые очень хорошо подготовлены и хорошо играют в футбол. Нам предстоит провести великолепный матч, зная, что мы провели очень хорошую игру против Аталанты.

Я просмотрел несколько поединков Шахтера, в частности, последние матчи Лиги чемпионов и игру за Суперкубок и заметил, что Де Дзерби пытается реализовать свои идеи. За два с половиной месяца он хорошо поработал. Он внес определенные изменения, используя игроков, которые у него есть и которые имеют для него абсолютную ценность.

Чтобы я хотел увидеть завтра в игре своей команды? Нам нужно найти баланс: мы атакуем большими силами, но иногда должны искать менее сложные пути, потому что часто ошибаемся", – сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Шахтером и Интером состоится во вторник, 28 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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