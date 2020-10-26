"Лукаку – футболист очень высокого уровня. Лаутаро – тоже. Это очень сильная пара, которая определяет игру команды впереди. Они важны для Интера. Могут добавить, спрогресировать. Но, прежде чем сравнивать их с лучшими футболистами сегодня, нужно увидеть, как они выигрывают трофеи. Большие победы помогают завоевать место в пантеоне. Ромелу и Лаутаро еще молодые, у них все впереди.

Шахтер – Интер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Во время предыдущей встречи с Шахтером мы провели почти идеальный матч, который трудно будет завтра повторить. Интер тогда примерно действовал и с мячом, и без мяча. Мы знаем о силе соперника. У них много бразильцев, команда умеет качественно контратаковать. Победа над Реалом не может быть случайной. Однако мы хорошо готовы к завтрашнему матчу. Надеемся, что сможем реализовать все свои замыслы на поле.

Интер становится величиной на евроарене. Предыдущий сезон принес нам хороший опыт, позволил приобрести победный менталитет. Мы агрессивно атакуем и агрессивно обороняемся. Я считаю, что это правильный путь. Интер уважает соперников, но важно играть от себя. Хуже всего – это пассивность. Я не позволю, чтобы команда действовала пассивно. Команда должна атаковать, бороться и держать высокий темп.

Посмотрели несколько матчей Шахтера в чемпионате, в частности последний. Мы знаем, насколько это сильная команда, уважаем соперника. Отдаю им должное, что клуб находит и развивает качественных бразильцев. Помню, как еще с Ювентусом играл против Шахтера, а у них в составе были Фернандиньо, Мхитарян, Виллиан, Срна. Теперь у них погоду делают другие качественные футболисты. Это сильный оппонент, но повторяю – мы хотим ориентироваться на собственные сильные стороны", – сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, поединок Шахтера и Интера состоится 27 октября. В первой встрече группового этапа "горняки" победили на выезде Реал (3:2).

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