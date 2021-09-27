Миланский Интер отправился в Киев на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Симоне Индзаги взял в вояж в столицу Украины 23-х игроков, сообщает официальный сайт клуба.

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В заявку Интера попали, в частности, и хавбек Артуро Видаль и нападающий Хоакин Корреа. Оба пропустили поединок с Аталантой (2:2) в Серии А из-за повреждений. Не попал в список игроков Стефано Сенси. Травма колена отправила его в лазарет на несколько недель.

Вратари: Ханданович, Кордац, Раду

Защитники: де Врей, Коларов, Раноккья, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан, Шкриняр, Бастони

Полузащитники: Дюмфрис, Гальярдини, Весино, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Барелла, Брозович

Нападающие: Санчес, Джеко, Лаутаро, Корреа

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Напомним, что матч Шахтер – Интер состоится во вторник, 28 сентября. Начало поединка в 19:45.

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