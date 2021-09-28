Шахтер – Интер: матч Лиги чемпионов собрал более 20 тысяч зрителей на НСК Олимпийский
21:21 - Читати українською
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Интером вызвал немалый ажиотаж в Киеве.
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Поболеть за "горняков" в матче против Интера пришли 26170 зрителей, сообщает официальный твиттер Шахтера.
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Заметим, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, в Украине разрешено заполнять арены на 1/2 от общего количества мест, поэтому НСК Олимпийский мог принять около 35 тысяч болельщиков.
К слову, Интер и Шахтер после первого тура расположились на последних местах группы D с 0 очков, проиграв Реалу и Шерифу соответственно.
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