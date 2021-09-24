Бывший полузащитник Шахтер Виктор Коваленко, который сейчас играет за Специю, ждет от "горняков" достойного матча против Интера.

"У Интера ушли несколько главных игроков, но не стоит думать, что без них будет легко, это также хорошая и опасная команда. Надеюсь, игра будет интересна и Шахтер победит.

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Конечно, я сейчас говорю как болельщик Шахтера, но я лично знаю всех ребят, всех игроков "горняков" и уверен, что ребята дадут бой в матче с Интером.

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У Шахтера хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против Интера, ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и преуспевал в Серии А. Хочу пожелать удачи Шахтеру и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке", – сказал Коваленко в комментарии Sport.ua.

Напомним, Шахтер и Интер встретятся уже во вторник, 28 сентября. Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов на киевском НСК Олимпийский начнется в 19:45. Поединки первого тура обе команды проиграли – Шерифу и Реала соответственно.

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