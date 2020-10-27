"Я думаю, вы сами видели и помните игру, которую тогда Шахтер проиграл (0:5 в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона – прим. Футбол 24). Это серьезная команда, физически очень сильная, тем более вы сами знаете, какие там игроки.

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Будет очень непросто. Ничего, мы ту игру забыли, у нас сейчас будет новая игра с ними. Я думаю, мы постараемся показать себя гораздо лучше, чем в той игре", – сказал Корниенко в эфире Футбол News.

Уже сегодня, 27 октября, на Шахтер ожидает поединок второго тура группового этапа ЛЧ против Интера. Начало матча в 19:55.

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