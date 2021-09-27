Как известно, уже во вторник, 28 сентября, Шахтер на НСК Олимпийский сойдется с Интером в матче 2-го тура группового розыгрыша ЛЧ. Накануне "оранжево-черные" на своей базе в Святошино провели открытую тренировку, сообщает официальный сайт "горняков".

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Работа на поле продолжалась около 80 минут. После разминки футболисты приступили к работе с мячом и выполнению тактических упражнений с акцентом на матч Лиги чемпионов. Индивидуально занимались Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь и Георгий Судаков. Не помогут "горнякам" и двое бразильцев – Дентиньо и Фернандо восстанавливаются после повреждений.

Напомним, матч между украинцами и итальянцами начнется в 19:45.

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