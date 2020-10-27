Главный тренер Шахтера Луиш Каштру определился с обоймой игроков, которые помогут в матче с Интером в ЛЧ.

В список на принципиальный поединок второго тура Лиги чемпионов против "нерадзурри" попали 23 футболиста. Стоит отметить отсутствие Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова в заявке.

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Как сообщает официальный сайт Шахтера, в обойму Луиша Каштру возвращаются Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрик и Тайсон, которые не были в заявке на игру с Реалом, но попали в список на матч с Ворсклой. А вот Андрей Пятов уже был в запасе в Мадриде.

После первого тура Шахтер возглавляет группу В благодаря победе над Реалом (2:3), Боруссия М и Интер имеют по одному очку и делят между собой 2 и 3 места соответственно, "сливочные" замыкает квартет.

Уже сегодня, 27 октября, Шахтер сыграет поединок второго тура группового этапа ЛЧ против Интера. Начало матча в 19:55.

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