"После прихода Индзаги много осталось без изменений, в том числе и наша тактическая схема. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.

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Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать", – сказал де Врей.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Интер состоится во вторник, 28 сентября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский в Киеве прозвучит в 19:45. Добавим, что обе команды стартовали с поражений – от Шерифа и Реала соответственно.

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