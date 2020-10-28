"Думаю, ничья – хороший результат, так как вся команда старалась заработать очки. Очень важно, что мы заработали этот балл. Огромное спасибо всей команде. Вся команда сегодня – огромный герой. Мы достигли такого результата, потому что выполнили задачу на игру.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Психологический аспект после перехода из юношеского футбола на такой уровень? Сразу вспоминается матч против Базеля в четвертьфинале Лиги Европы. Тогда перед встречей был небольшой мандраж. Хорошо, что ребята тогда успокоили. А когда уже выходил на матч с Реалом и Интером – в таких поединках хочется играть, тем более когда болельщики приходят на стадион. Ты играешь с футболистами, которых видел только по телевизору, звездами мирового футбола. Ты тоже хочешь показать свои лучшие качества и противостоять им. Это всегда интересно и мотивирует.

Самый сложный оппонент в матчах с Реалом и Интером? Наверное, тяжелее всего против Лукаку. С ним нужно грамотнее выбирать позицию, играть на опережение, вытыкивать мяч. С ним бесполезно играть в силовой борьбе, это трудно. Что касается Лаутаро, то ты видишь его движения, играешь по нему. Он хороший нападающий, но не скажу, что сегодня создал какие-то проблемы", – сказал Валерий Бондарь в коментарии программе Ночь Лиги чемпионов.

Напомним, Шахтер сумел удержать ничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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