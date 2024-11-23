Шахтер разбил Ингулец в матче 14-го тура УПЛ, который состоялся 23 ноября 2024 года. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Ингулец на "Футбол 24".

Шахтер долго не мог забить, еще и Судаков не реализовал пенальти – Паламарчук отбил уже 4-й подряд 11-метровый. Однако вратарь Ингульца ничего не смог сделать с ударом Бондаренко после эффектного паса пяткой Сикана.

Шахтер забил шесть голов Ингульцу – Бондаренко и Сикан создали красоту, Паламарчук отбил 4-й пенальти подряд

Вторая половина началась с быстрых голов Франьича и Кевина: первый замкнул навес Зубкова после розыгрыша углового, а второй точно пробил с линии штрафной (также ассистировал Александр). Ингулец пытался отыграться, оставляя большие зоны в защите, чем и пользовались "горняки". Эгиналдо головой замкнул навес Невертона, Зубков эффектно забил в дальнюю девятку, а Эгиналдо поставил точку на 82-й минуте.