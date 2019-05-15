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Шахтер – Ингулец: стало известно, в каких формах соперники выйдут на финал Кубка Украины

15 мая 19:51 144 Читати українською
Шахтер – Ингулец: стало известно, в каких формах соперники выйдут на финал Кубка Украины
Шахтер – Ингулец / Фото ФК Шахтер

Шахтер и Ингулец определились с экипировкой на заключительный матч Кубка Украины.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

Шахтер будет принимать Ингулец в качестве номинального хозяина в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

"Горняки" выйдут на матч в традиционной оранжево-черной форме, зато гости оденут экипировку желтого цвета.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер справился с СК Днепр-1 (2:0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).

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