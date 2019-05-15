Шахтер – Ингулец: стало известно, в каких формах соперники выйдут на финал Кубка Украины

Шахтер и Ингулец определились с экипировкой на заключительный матч Кубка Украины.

Шахтер будет принимать Ингулец в качестве номинального хозяина в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

"Горняки" выйдут на матч в традиционной оранжево-черной форме, зато гости оденут экипировку желтого цвета.

Напомним, в полуфинальных поединках Шахтер справился с СК Днепр-1 (2:0), а Ингулец неожиданно выбил Зарю (2:1).