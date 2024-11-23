Шахтер победил Ингулец в матче 14-го тура УПЛ, который состоялся 23 ноября 2024 года. Результат и обзор матча УПЛ Шахтер – Ингулец читайте в этой новости на "Футбол 24".

Марино Пушич прибегнул к косметическим экспериментам. Так, место в старте уступил Николай Матвиенко – вместо него в центре обороны вышел Бартол Франьич. Первый момент создали "горняки" – Сикану немного не хватило точности. Ингулец ответил опасным ударом Пятова, но Ризнык справился. Ответ Шахтера: Зубков ворвался с правого края в штрафную, но Паламарчук совершил сейв.

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А вот после этого моменты в игре на определенный период времени исчезли. Шахтер прогнозируемо больше контролировал мяч. Зубков со второй попытки не смог прошить Паламарчука, а на 41-й минуте "горняки" заработали пенальти – Станислав-Нури Малыш заблокировал удар Судакова рукой. Сам Георгий взялся пробивать 11-метровый, однако Паламарчук сумел отразить удар в правый нижний угол. Это уже четвертый сейв подряд после удара с пенальти для голкипера Ингульца.

Перед самым перерывом Шахтер таки повел в счете. Зубков разогнал атаку правым флангом, отдав на Бондаренко, Артем протянул почти до штрафной и отдал на Сикана. Даниил сыграл хитро, сделав вид, что будет пробивать, а сам пяткой выкатил набегающему Бондаренко. Удар в касание – 1:0!

Не успел второй тайм начаться, как Шахтер удвоил преимущество. Зубков после розыгрыша углового навесил на дальнюю штангу, а Франьич выпрыгнул выше всех, забив первый гол в УПЛ. А еще через 3 минуты счет стал разгромным. Зубков разогнал атаку правым флангом и заметил свободного Кевина в центре перед штрафной. Удар бразильца в касание – Паламарчук не мог спасти, 3:0!

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Ингулец мог сократить отставание: Белоцерковец классно обыграл Франьича, но его обводящий удар потянул Ризнык. Шахтер ответил эффектным моментом Эгиналдо – бразилец обыграл защитника, выскочил один на один с Паламарчуком, но пробил слишком слабо. Но вингер не покинул поле без забитого мяча. Ингулец большими силами пошел вперед, оставив позади очень много пространства. Невертон отдал на Педринью, который забежал в штрафную соперника и легко навесил на Эгиналдо – того никто не накрывал.

Шахтер продолжил добивать соперника. Сначала Зубков классно сыграл в стеночку с Крыськивым и пробил в дальнюю девятку. А бразильцы разорвали защиту Ингульца: Невертон и Эгиналдо выскочили вдвоем на вратаря, второй оформил очень легкий дубль. Швед после выхода на замену забил седьмой, но сделал это из очевидного офсайда.

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