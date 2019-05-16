Шахтер – Ингулец: победа донетчан стала крупнейшей в истории финалов Кубка Украины

Донецкий Шахтер разгромил петровский Ингулец (4:0) в решающем матче Кубка Украины и установил новый ориентир для победителей турнира.

Победа "горняков" – самая крупная в истории финалов национального Кубка, сообщает Sport Arena.

Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер усилиями Тете (дважды), Жуниора Мораеса и Манора Соломона оформил разгром представителя Первой лиги. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1998/99, когда киевское Динамо разгромило львовские Карпаты (3:0). В сезоне 2012/13 это достижение повторил донецкий Шахтер, разгромив одесский Черноморец.

Отметим, что Шахтер сравнялся с Динамо по количеству трофеев в новейшей истории Украины. Каждый из отечественных грандов завоевал по 33 трофея.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец