Шахтер – Ингулец: Демьяненко не верит в сенсацию от первой лиги команды

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка Украины Шахтер – Ингулец.

"Могу сказать, что команды участницы финальной игры различаются в уровне мастерства игроков. "Горняки" на протяжении многих лет стабильно участвуют в различных кубковых турнирах, в том числе и под эгидой УЕФА.

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У коллектива Паулу Фонсека хорошо поставлена командная игра, а линия атаки Шахтера на данный момент – лучшая среди команд УПЛ. Ингулец же дошел до финала благодаря самоотдаче, огромному желанию победить, при этом соблюдая игровую дисциплину.

Существует мнение, что в футболе все может быть, но только не в этом случае. На мой взгляд, Шахтер в этом сезоне сможет положить золотые медали первенства УПЛ в Кубок Украины, одержал победу в финале Кубка", – поделился Демьяненко в комментарии FootBoom.

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