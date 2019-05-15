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Шахтер – Ингулец: Беленюк сделал прогноз на финал Кубка Украины с интересной ремаркой

15 мая 18:04 750 Читати українською
Шахтер – Ингулец: Беленюк сделал прогноз на финал Кубка Украины с интересной ремаркой
Жан Беленюк / Фото из соцсетей

Известный украинский борец Жан Беленюк поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"В матче между Шахтером и Ингульцом я бы поставил на счет 3:0 в пользу донецкого клуба, это и есть мой прогноз.

Шахтер – Ингулец анонс финала Кубка Украины

Было бы на месте Ингула Динамо, я бы поставил на "бело-синих". Я киевлянин. А Ингулец... Я о такой команде сегодня вообще впервые услышал", – цитирует Беленюка segodnya.

Встреча между Шахтером и Ингульцом состоится 15 мая, начало в 21:00.

Напомним, Динамо покинуло розыгрыш Кубка Украины на стадии 1/4 финала, уступив "горнякам".

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