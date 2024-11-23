Шахтер в рамках 14-го тура УПЛ сыграет с Ингульцом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч с очевидным фаворитом. Действующий чемпион встречается с дном турнирной таблицы – при этом андердог дополнительно облегчает задачу своим соперникам. Петровцы отлучили сразу пятерых футболистов от основного состава, причем некоторые из них были явными лидерами. То ли из-за результатов, то ли из-за денег.

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У "казаков" и без того состав перволиговый, а резерва в нем не было. Складывается впечатление, будто Александр Поворознюк решил катапультировать свою игрушку обратно в ПФЛ. Импульсивный владелец еще после предыдущего вылета как-то слишком легко смирился, да и вообще тот сезон выглядел странно. Например, Ингулец скатал домашку с Шахтером во Львове из-за необходимости починить автобус.

Даже по ходу триумфального сезона в Первой лиге состав не усиливался под левел-ап. Именно поэтому в сохранение Ингульца в элите никто не верит – впрочем, создать определенные проблемы "горнякам" этот коллектив способен. Сумел же он забить два гола Динамо? Сумел же он сдержать Полесье? Вот-вот и оно.

Шансы на создание проблем для Шахтера растут еще и из-за календаря чемпиона. Уже в среду дончанам придется сыграть в Эйндховене – этот матч станет последней попыткой зацепиться за евровесну. Во-вторых, там будет очень трудно, ведь ПСВ одержал 11 побед в 12 матчах чемпионата, забив 40 голов – а в ЛЧ он сдержал ПСЖ и Спортинг, разгромив Жирону (4:0).

Соответственно, Марино Пушич должен выставить максимально основной состав. И этот состав должен хорошо отдохнуть. Поединок с Ингульцом оказался максимально уместным – сегодня можно выпустить резервистов. Хотя нескольких лидеров все же должны увидеть, ведь тонус терять нельзя, и закрыть игру надо как можно быстрее.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ингулец

Шахтер: Резник – Гочолейшвили, Бондарь, Франьич, Азаров – Степаненко – Педринью, Бондаренко, Марлон, Невертон – Траоре

Ингулец: Паламарчук – Малыш, Виливальд, Шершень – Белоцерковец, Волохатый, Сад, Пятов, Мысык – Кисленко, Могильный

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Второй состав Шахтера бил и значительно более крепкую Зарю, а с петровцами резервисты точно не почувствуют проблем. Ставим на разгром, но хотя бы одного гола в ответ дождаться реально. Ингулец безнадежен в кадровом плане, но не в организационном.

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