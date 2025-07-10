На 25-й минуте дончане перехватили мяч на чужой половине поля, далее Кевин отдал классный проникающий пас на Алиссона, который уверенно реализовал момент. Позже Алиссон оформил ассист, его подачу с углового замкнул Элиас. На 47-й минуте неудержимый Алиссон выиграл борьбу у защитника Ильвеса и забил третий гол Шахтера.

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Ассист мог оформить Очеретько, однако хорошим пасом украинца не воспользовался Алиссон, но на добивании оказался Кевин – 4:0. На 88-й минуте Педриньо прошел в штрафную Ильвеса и решился на удар, вратарь несколько "потерял ворота" и пропустил пятый гол. Точку в матче поставил Невертон, который с близкого расстояния пробил в ближний угол. 6:0.