Две неожиданности в составе Шахтера

Арда Туран дебютировал в официальных матчах во главе Шахтера. Соперник казался простым, однако раньше времени короновать "горняков" на 2-й раунд квалификации ЛЕ не хотелось. Во-первых, в памяти еще свежи муки дончан в предыдущем чемпионате, когда даже Колос забивал четыре гола Ризныку. Во-вторых, Ильвес имел преимущество в тонусе – в финской лиге прошло уже 15 туров.

Что за Ильвес? Команда дешевле Судакова в семь раз, финны после поражения Украине и тень Московии – на пути Шахтера

Турецкий специалист сумел удивить экспертов. Он доверил место в основе Конопле, хотя Ефим на первом сборе никогда не выходил в составе, приближенном к основному. К тому же, его умение смещаться в центр при розыгрыше атак в нынешнем Шахтере не так важно, как способность обыгрывать у бровки.

Но Ефим вышел в старте. Кроме того, на острие атаки появился Кауан Элиас. Основным на этой позиции казался Эгиналду, который лучше проявил себя в спаррингах.

Шахтер провел почти идеальный час

От Арды Турана требуют доминирования, а сам он еще и хочет поддерживать высокую интенсивность игры. И прессинговать. Казалось, что с последними двумя аспектами возникнут проблемы, ведь за 20 дней достичь высокого уровня организации давления и переходных фаз тяжело. Да и с кондициями было не все в порядке – турецкий коуч начал сборы с изнурительных 3-разовых тренировок, закладывая функциональную базу.

Впрочем, в поединке с Ильвесом "оранжево-черные" поразили темпом игры и довольно хорошим прессингом. Шахтер редко терял мяч, а при потерях достаточно быстро его возвращал. Да, были нюансы – высокое давление включали только при розыгрышах соперника от ворот, а в контрпрессинге были определенные провисания. Тем не менее, нынешнего уровня было достаточно, чтобы шокировать Ильвес.

"Горняки" в первом тайме контролировали мяч 71% времени, ведя по ударам со счетом 14:2 (5:1 в створ). Не на всех отрезках Шахтер был эффективен в продвижениях – где-то на 30-х минутах Ильвес поставил неплохой низкий блок, поэтому игра начала напоминать классику УПЛ. Впрочем, дончане смогли его сломать, да и вообще конвертация атак в моменты оказалась высокой.

Дончане должны были забивать уже на 4-й минуте, когда Бондаренко выкатил передачу с правого фланга в центр штрафной. Элиас легко переиграл защитника, однако дальнейший выстрел по воротам оказался неточным.

На 12-й же минуте финнов спасла перекладина. Именно в нее попал Конопля, который принял перевод Кевина с левого края штрафной на правый угол. Ефим положил корпус и нанес очень мощный удар, однако соперникам повезло.

Еще через семь минут Алиссон зацепился за навес с правого фланга, сбросив мяч на дальнюю штангу под замыкание Судакову. Георгий пробивал с острого угла в падении, но в створ не попал.

На 25-й минуте он же обыгрался с Кевином в штрафной. В завершении эпизода бразилец пробивал (или простреливал, но защитник заблокировал выстрел. На видеоповторе показалось, что сфера могла задеть руку, но рефери промолчал. К счастью, уже через минуту счет был открыт.

Сработал прессинг Шахтера на чужой половине. Алиссон перехватил мяч перед штрафной и отдал пас Кевину, а сам побежал открываться в штрафную площадь. Его соотечественник быстро разрезал оборону передачей – голкипер и защитник пытались опередить Алиссона, однако тот успел пробить первым. 1:0!

На 31-й и 35-й минутах два удара провел Алиссон. Второй был неострым (но снова стоит отметить взаимодействие с Кевином), а в первый произошел после эффектного паса Судакова. Нападающий оказался на правом углу вратарской, но не смог прошить вратаря Ильвеса.

Еще через шесть минут Судаков развернулся на линии штрафной и вколотил мимо ближней стойки. В конце концов, дело дошло до заслуженного второго гола.

На 43-й минуте Алиссон получил шикарный перевод от Педриньо и вышел на рандеву с голкипером, перебросив его. Партнер выбил сферу на угловой. Алиссон сам подошел к флажку и выполнил подачу, которую замкнул Элиас. 2:0!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать, но ждать разгрома долго не пришлось. Уже через две минуты после перерыва Алиссон зацепился за скидку от Кевина, продавил защитника и пробил мимо Виртанена – 3:0!

Бондаренко на 51-й мог и 4:0 сделать, выскочив один на один, но Артем пробил выше ворот.

После этого Шахтер несколько сбавил обороты, играя по счету. Ильвес даже начал создавать моменты, демонстрируя проблемы в обороне донетчан. На какой-то миг показалось, что "горняки" снова бросили играть, как это уже было при предыдущих тренерах.

Тогда Арда Туран начал проводить замены – Судакова усадили на скамейку (вышел Очеретько), Педриньо появился вместо Бондаренко, а на 72-й минуте Невертон и Винисиус заменили Элиаса и Коноплю. К тому времени моментов у ворот финнов не возникало. Никто не мог подумать, что в следующие 20 минут Шахтер забьет еще три гола

Алиссон устроил вечеринку. Шахтер никого так не громил с 2014-го

Ильвес стал сыпаться после 74-й минуты. Именно тогда "оранжево-черные" сняли все вопросы относительно победителя. Очеретько открылся между линиями под пас Педро Энрике, после чего выполнил заброс за спины защитникам под рывок Алиссону. Бразилец выбежал один на один и перебросил голкипера – но не смог. Тем не менее, на добивании оказался Кевин. 4:0.

Финны окончательно потеряли надежды. Шахтер же довел дело до унижения. На 85-й минуте Педриньо забил гол, который отменили из-за фола в атаке, а на 88-й он же забил чистый гол. Алиссон выступил в роли ассистента – Педриньо же убрал защитника в штрафной и пробил в девятку. 5:0!

Таким образом, Алиссон оформил дубль и выполнил 3 результативных передачи. На 89-й же минуте отличился его соотечественник Невертон, который ворвался в штрафную площадку с острого угла и пробил низом под ближнюю штангу. 6:0! Этот гол стал последним во встрече.

Последний раз подобный разгром в еврокубках Шахтер оказывал аж в 2014 году, когда удалось дважды уничтожить БАТЭ (5:0, 7:0). Браво!

Лига Европы: бывший украинец помог забить первый гол сезона, Шериф поиздевался над косоварами