– Прежде всего я очень хотел бы провести эту игру в нашей стране, Украине, но условия жизни иногда бывают такими. Я хочу призвать всех лидеров мира быть более сострадательными и пожелать всем мира. Несмотря на то, что мы не играем в нашей стране как хозяева, я хотел бы сказать “добро пожаловать” нашим соперникам.

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Мы будем играть против команды, которая имеет план и систему. Мы старались приобрести наилучшую форму, готовясь в течение этих 20 дней. Я доверяю своим игрокам и верю в их потенциал. Мы хотим хорошо начать эту очень красивую и особенную историю здесь. Мои футболисты уже имеют такой опыт, ведь они играли на этом уровне раньше, и я верю, что они хорошо начнут завтра, выступая на том же уровне.

– Стартовый состав в спарринге со Словацко – это состав на завтрашний матч?

– Нет, это еще не потенциальный стартовый состав на завтрашнюю игру. Я смотрю на этот вопрос так же, как и когда был футболистом. Имеем не 11 исполнителей, а 24 – и нам нужны все, потому что можно делать шесть замен за игру. Вы можете знать стартовую одиннадцатку, но как тренер никогда не знаешь, каким будет состав, что завершит матч.

– Шахтер пока не сделал ни одного трансфера этим летом. Хватит ли этого, чтобы пройти Ильвес и вообще всю квалификацию еврокубков?

– Я доверяю своим игрокам и их потенциалу. Я всегда это говорю. У нас есть 24 хороших футболиста, которым мы доверяем сейчас. Если нам нужны трансферы, мы поговорим об этом. Но я также считаю, что трансферы за такой короткий срок не принесут пользы команде. Я верю, что с теми игроками, которым доверяем сейчас, мы сможем пройти в основной этап Лиги Европы. И если нам что-то потребуется, как, например, трансфер, мы обсудим это с Дарио.

– Вас как игрока трудно удивить еврокубковыми матчами. А что чувствует тренер Арда Туран накануне двойного дебюта?

– Конечно, я взволнован. Действительно взволнован. Но я считаю, что имею знания и опыт, как создать команду и как побеждать. И я верю, что смогу передать это своим игрокам, а также своей тренерской группе. Могу сказать, что я взволнован. Но учитывая опыт не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы.

– В одном из самых первых интервью в статусе тренера донецкой команды вы сказали, что такой клуб, как Шахтер, не должен стартовать в сезоне так рано. Объясните, в чем, по вашему мнению, проблема такого раннего старта: в том, что трудно правильно распределить силы на весь сезон, или в том, что такой ранний старт – это плохая имиджевая составляющая для клуба?

– Я имел в виду, что большие европейские клубы начинают участие в еврокубках с основного этапа или, по меньшей мере, с раунда плей-офф. И поскольку Шахтер – большой клуб в Европе, мы должны были бы начинать еврокубки именно с этих стадий. Вот что я имел в виду. Так, может ли такой ранний старт быть недостатком? Мы хотим построить систему и организацию. А когда вы хотите это сделать, вам нужны автоматизм и определенные механизмы. И чтобы их создать, нужно много повторений. Возможно, нам нужно повторять определенные вещи сотни раз, работая над ними ежедневно. У нас есть система. Она основана на пасе и реакции. И нам нужно много повторений, чтобы ее отточить. А относительно раннего старта и его влияния на команду: если это повлечет какие-то физические трудности, то это уже не мое дело, а дело отдела физической подготовки. Мы будем использовать самые современные достижения науки. Конечно, это непросто. Но, когда наша страна в таком положении, я не думаю, что мы имеем право жаловаться или искать оправданий.

– Недавно Дарио Срна в интервью испанским СМИ высказал тезис, что Арда Туран – это Диего Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке. В этом аспекте, учитывая тот факт, что Симеоне, как известно, любит в Атлетико использовать схему с тремя центральными защитниками, вопрос: планируете ли вы в Шахтере использовать подобную схему с тремя центрбеками и разделяете ли мнение, что схема с тремя центрбеками – это игра больше с акцентом на защите?

– Я не верю в цифры в футболе. Я больше верю в принципы и детали. Относительно этих тренеров – я просто беру их в пример, но не копирую. Есть большая разница между копированием и подражанием примеру. По Симеоне – я беру пример с его принципов и деталей, но каждая игра требует отдельного анализа и для каждой игры нужно свое видение. Я имею опыт, чтобы внедрять эти принципы и детали. Но в жизни я всегда верил в красивый футбол и в то, чтобы забивать больше. Если я хочу лучшей защиты, то это для того, чтобы иметь лучшую атаку. Также есть другие тренеры, с которых я беру пример: Хиддинк, Райкард, Фатих Терим. Но опять же, мы их не копируем, а просто берем пример с их принципов и деталей. По игре с тремя защитниками, то пока мы не рассматриваем эту идею. Но если будет нужно, почему бы и нет?

– Шахтер еще ни разу не играл с финнами за 50 лет участия в еврокубках. Для нас это загадка. А для вас как тренера это загадочный соперник или вы уже его хорошо знаете?

– Честно скажу, я считаю, что у них очень хорошая организация. В своих матчах национального чемпионата, независимо от того, выиграли они или проиграли, они всегда доминировали на поле. Они играют с тремя защитниками. Возможно, кому-то такая схема нравится больше. У них хорошая командная структура. Они владеют мячом, стараются играть в пас. У них есть план на каждый участок поля. Но я верю, что мы очень хорошо их проанализировали до мелочей. Сегодня очень легко получить видео с играми любой команды. И я убежден, что после нашего анализа эта команда уже не является для нас тайной. У них хорошая организация, и мы действительно будем играть против сильной команды завтра. Это будет значительно более сложный поединок, чем многие ожидают. И я верю, что мы действительно готовы к этому матчу. Мы хотим построить семью и организацию. И каждый день для нас будет новый финал. Потому что, когда страна, футболисты и их семьи находятся в таких условиях, мы должны работать для того, чтобы делать их счастливыми каждый день. Мы даже не рассматриваем это как две игры, для нас это просто одна игра. И я уверен, что завтра мы будем в лучшей форме.

– Какое ваше любимое слово на украинском во время тренировок?

– Пока что мы не очень много говорили на украинском на поле. Больше используем английский. Но давайте сначала одержим победы, а потом уже увидим, как хорошо мы говорим на украинском и что именно будем говорить. Пока нам нравится слово "хорошо".

– Инсайдер Фабрицио Романо говорит, что в Шахтер возвращается центральный защитник Марлон. Как вы можете это прокомментировать?

– Марлон – очень талантливый игрок. Я считаю, что он один из тех, кто может стать примером для всех бразильцев. Он любит работать с мячом, имеет хорошие защитные качества, он мне действительно нравится. Мы рады, что он в нашей организации, и я уверен, что он будет полезным. Но, конечно, Дарио лучше знает, останется ли он здесь на постоянной основе, или нет, – цитирует Турана официальный сайт Шахтера.

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